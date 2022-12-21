أعلن بنك بوبيان عن إطلاق جائزة بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي 2022 - 2023 بهدف إثراء الاقتصاد الإسلامي بالمزيد من البحث والدراسات المتخصصة التي تواكب متغيرات العصر الحالي وتعمل على نقلها إلى مرحلة التطبيق الفعلي بما يفيد الصناعة المالية الإسلامية ويساهم في إثراء المكتبة الإسلامية.



وقال مساعد المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي الشيخ فواز الكليب: تهدف المسابقة إلى دعم البحث العلمي وتنمية المنافسة البحثية في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي من خلال معالجة الموضوعات المعاصرة، والتوصل إلى اقتراحات للتطوير والنهوض به عن طريق إتاحة الفرصة للباحثين والمختصين لتقديم الحلول والاقتراحات المفيدة للصناعة المالية الإسلامية.

وأضاف: إن الدراسات العالمية تشير الى ان حجم صناعة التمويل الإسلامي يصل حاليا إلى نحو 2.4 تريليون دولار بمعدلات نمو سنوية من 10 إلى 12% وهو ما يجعلها من أسرع الصناعات والاقتصادات نموا على مستوى العالم.



وحول شروط المشاركة، قال الكليب إنه يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للبنك علما أنها تتضمن أن يكون الباحث أو الباحثون في حال البحوث المشتركة من مواطني الكويت أو المقيمين فيها وألا يكون البحث قد حصل على جوائز مسبقا أو سبق نشره أو مقدما للمشاركة في مسابقة أخرى أو مقدما للنشر، وألا يكون البحث جزءا من رسالة دكتوراه أو ماجستير الباحث، أو من كتاب له سبق نشره.

وأضاف أن البحث يجب أن يكون باللغة العربية وألا يتجاوز 35 صفحة مع الجداول وقائمة المراجع والملحقات وفقا لجدول المتطلبات الفنية والتنسيقية مع ضرورة استيفاء شروط البحث العلمي من حيث مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي والمراجع.

وقال الكليب إن إدارة البنك حريصة على دعم هذه المسابقة حيث تم رصد جوائز قيمة لها بلغت 4500 دينار موزعة على المركز الأول 2000 دينار والثاني 1500 دينار والثالث 1000 دينار.