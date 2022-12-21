مفرح الشمري



بما أن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للاعوام المقبلة تقوم على رؤية «تنمية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة للإبداع» وتحظى بمتابعة ودعم كبيرين من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وترتكز على 7 محاور رئيسية تتوافق مع خطة الدولة الإنمائية وهي: الحوكمة واستثمار المواهب والاقتصاد الإبداعي والسياسة الوطنية العليا للثقافة والاستدامة المؤسسية وتناول مكانة الثقافة على الخريطة الدولية، إضافة الى محور مهم وهو الهيكلة والرقمية.



نتمنى ان يضاف محور ثامن لها ألا وهو عدم تدخل قطاع في عمل قطاع آخر حتى تحقق هذه الاستراتيجية أهدافها والتي شعارها إيجاد «بيئة محفزة للابداع»، وهذا الامر مهم جدا لأي موظف بأن ينعم ببيئة عمل تدفعه الى الامام وليس للوراء، بيئة عمل تتماشى مع آلية عمل حديثة تواكب العصر حتى نصل الى ما نريده، بيئة عمل نظيفة وبعيدة عن الحسد والحقد و«الحفار» بين العاملين فيها!



كم نتمنى أيضا في الاستراتيجية الجديدة ان تتغير طريقة آلية العمل وان يكون هناك احترام لقرارات القطاعات فيما تختاره لتمثيلها في المهرجانات المسرحية الخليجية والعربية والدولية مادامت تلك القطاعات لم تتجاوز التعاميم الادارية المعمول بها في هذا الشأن، لأنه من غير المعقول ان قطاعا في المجلس يختار احد موظفيه ليمثله في مهرجان فني بناء على الدعوة المرسلة باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويقوم قطاع آخر برفض اسم الموظف، والمطالبة بترشيح اسم آخر، مع ان هذا الامر ليس من صلاحية هذا القطاع!



«يا جماعة الخير» بما اننا مقبلون على تطبيق استراتيجية جديدة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، نتمنى ان مثل هذه الامور لا تحدث، وعلى كل قطاع احترام قرارات القطاعات الاخرى ما دامت متماشية مع التعاميم الادارية التي تصدر من الامانة العامة للمجلس؛ وذلك لخلق بيئة عمل محفزة للابداع وليست بيئة تعتمد على القيل والقال..



وعساكم على القوة.