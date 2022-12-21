أقامت كلية الكويت التقنية حفل التخرج السنوي لدفعة 2021 يوم الخميـــس 1 ديسمبر، حيث تم منح درجة الدبلوم لـ 220 خريجا، 78 من تخصص المبيعات والتسويق و55 بصيانة وأمن نظم الشبكات و48 من تخصص إدارة نظم المعلومات و21 من قسم التطبيقات البرمجية والبرمجة، ومن بين دفعة 2021، حصل 3 خريجين على الامتياز مع مرتبة الشرف، و26 خريجا على الامتياز.



في قلب حرم الكلية بمنطقة أبو حليفة أقيم حفل التخرج بحضور عدد من كبار الزوار ورئيس مجلس أمناء الكلية وأعضاء المجلس وأولياء أمور الخريجين وذويهم.



وافتتح الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة عطرة من القرآن، ومن ثم ألقى رئيس مجلس الأمناء مشاري بودي كلمة ترحيبية، قال فيها: نحتفل بخريجينا الذين هم جزء من كليتنا منحناهم كل سبل التعليم والحياة الجامعية ونفتخر بتخرجهم اليوم. وأضاف: أنتم جيل الصعاب، واليوم ما هو إلا بداية لطريق مليء بالكثير من التحديات الجديدة التي ستحتاج لمثابرتكم وإصراركم، لذا أوصيكم بمواصلة تطوير مهاراتكم والأخذ بمبدأ التعلم إلى مالا نهاية، لأننا بالعلم نبني أمة وندفع بمجتمعنا نحو مستقبل أفضل وستكونون دائما خير سفراء لكلية الكويت التقنية. بدورها، عبرت نائب الرئيس للشؤون الطلابية والتسجيل نورة أيمن بودي عن سعادتها بتخريج دفعة 2021 حيث أشادت بقدرة الخريجين على الصمود خلال الجائحة، وقالت: نجتمع لنحتفل معا بتخريج دفعة 2021 من أبنائنا وبناتنا المميزين، الذين تغلبوا على جائحة لا مثيل لها في التاريخ وهم يستحقون هذا التكريم في ظل أصعب الظروف، وعلى الرغم من العوائق التي وضعتها الجائحة في طريقهم، تحلوا بالشجاعة والصبر والمرونة وواصلوا سعيهم لطلب العلم.



وأضافت: سعيدة جدا بخريجينا وهم يشاركوننا رؤيتنا بمستقبل الكويت ومستمرين معنا يدا بيد لخلق جيل مثقف متعلم وقادر على الابتكار والتغيير. من جانبها، أعرب نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن العجيل عن فخره وسعادته برؤية خريجي دفعة 2021 داعما الخريجين ودعوتهم للمضي قدما في السعي لتحقيق ما يطمحون إليه، موضحا أن «كيتك» ستظل المكان الذي ينتمون إليه وستظل مفتوحة لهم في ملتقيات عديدة.