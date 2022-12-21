شارك أربعة طلاب من قسم هندسة البترول لدى الجامعة الأسترالية خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السادس للصيانة والاعتمادية «ماينتكون 2022» المقام في مملكة البحرين، وتكللت مشاركتهم بالنجاح وحصدهم المركز الأول ضمن فئة الابتكار. وعقد المؤتمر في مملكة البحرين من قبل الجمعية الخليجية للصيانة والموثوقية بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، تحت رعاية وزير النفط والبيئة لمملكة البحرين د.محمد بن دينه، ويعد المؤتمر من أكبر التجمعات لمتخصصي الصيانة والموثوقية في العالم، وقد عقد هذا العام تحت شعار «الصناعة 4.0، الابتكار الصناعي والتقنيات تماشيا مع التحول الرقمي في العالم». وشهد المؤتمر مشاركة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس الجامعة الأسترالية، حيث تم اختيار المجموعة من أربع طلاب تم اختيارهم لفوزهم في مرحلة اختيار المبتكرين، وضمت المجموعة الرابحة كلا من الطالبة أبرار بن حسين، والطالبة نادين العتيبي، والطالبة الطيبة الأمغير، والطالبة نور الحداد، تحت إشراف د.رنا ملحس أستاذ مساعد في قسم هندسة البترول لدى الجامعة الأسترالية، بالإضافة لمشاركة الطلاب، شاركت د.سعاد الرضوان أستاذ مساعد في قسم هندسة البترول لدى الجامعة الأسترالية، في المؤتمر كرئيسة للجنة فئة الابتكار.



وتود الجامعة الأسترالية أن تشكر منظمي المؤتمر لتوفيرهم هذه الفرصة الرائعة لطلابها وأعضاء الهيئة التدريسية لديها لإبراز قدراتهم والتواصل مع المشاركين والخبراء الحاضرين في المؤتمر.