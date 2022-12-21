في موسم نهاية هذا العام، يثبت فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع فندق فورسيزونز الكويت ـ برج الشايع إبداعه وشغفه اللامحدود بالتواصل مع المجتمع من خلال برنامج فعاليات مليء بالاثارة والترفيه سيتذكره جيدا جميع أفراد العائلة والأصدقاء للسنوات القادمة. وستتميز ليلة رأس السنة الجديدة بزينة مبهرة صممت خصيصا للمناسبة فهي توحي بمشهد خيالي منسجم كليا في جميع مرافق الفندق تحت مفهوم فكرة «الأحلام» التي تتضمن الترفيه ومؤثرات خاصة مصممة لنقل الضيوف إلى عالم آخر. وتحتفل ردهة السورلاونج بأجواء موسم نهاية العام بعرض تشكيلة رائعة للشوكولاتة ذات الطابع الخاص بالمناسبة وبسكويت الزنجبيل والبانيتوني «الخبز الحلو الايطالي التقليدي المصنوع منزليا» والمزيد من الحلويات المبتكرة من الشيف التنفيذي للحلويات جريجوري كريسمانت، بالإضافة إلى ذلك، تقدم قوائم الطعام الخاصة بموسم نهاية العام من إعداد الشيف التنفيذي تييري بابيلييه وفريقه للاستمتاع معا بالنكهات اللذيذة في جو احتفالي نابض بالحياة.



في تعليقه على موسم نهاية العام، قال المدير العام مارتن كيبينغ: إن هذا الموسم هو أفضل وقت في السنة لتكريم ضيوفنا الأحباء عبر فريق العمل بالفندق والذي يتكون من 43 جنسية من حول العالم يعملون كفريق استثنائي متجانس يجمع بعضا من أفضل العاملين في حقل الضيافة عالميا، متمرس بالإبداع في خلق تجارب لا تنسى لضيوفنا الكرام من داخل أو خارج الكويت على حد سواء ونتطلع للاحتفال بهذا الموسم لتقديم الأفضل دائما مع إحساسنا الصادق بالتواصل والتضامن.



وتوفر أجواء الفندق المكان المثالي لإمكانية تقديم أروع العروض على نطاق غير عادي ويمتد مفهوم الديكورات والزينة الخاصة بفكرة «الأحلام» لليلة رأس السنة الجديدة لتشمل أربعة أماكن لتناول الطعام، وتتميز هذه الأماكن بأجواء ترفيهية استثنائية.