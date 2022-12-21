برعاية وحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.فايز الظفيري، نظم قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية برئاسة أ.د.سعاد الفريح معرض مشاريع الألعاب التعليمية الثالث بإشراف د.عبدالله الفيلكاوي في بهو كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وقال الظفيري إن هذا المعرض موجه بالدرجة الأولى للطلاب من مختلف الأعمار، وهو نتاج علمي وثقافي وتوجيهي وتربوي من عمل طلبة وطالبات مقررات تكنولوجيا التعليم، وأشرف عليه د.عبدالله الفيلكاوي من خلال توجيهه لهذا العمل الذي يحمل الكثير من الإبداع والابتكار، ما يساعد الطلبة في المجتمع على اتخاذ القرارات السليمة في حياتهم باستخدام الألعاب، بأن تقوم اللعبة بخدمة المتعلم لتنفيذ قرار سليم من خلال الاستفادة من خبرات سابقة أو الاحتكام الى قوانين اللعبة ليصل الطالب لقرار سديد، ولا تستند هذه الألعاب الى التكنولوجيا والتقنية الإلكترونية، وإنما تستخدم الطبيعة والأوراق والمجسمات والأشكال، فهي تغذي الجانب النفسي والفكري، وتبعد الطالب عن الألعاب الإلكترونية والتي تعاني منها المجتمعات.



من جهته، أشار د.عبدالله الفيلكاوي الى أن المعرض هو الثالث حول مشاريع الألعاب التعليمية، وتقوم فكرته على اختيار طلاب مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم، ومقرر وسائل الاتصال التعليمية في كلية التربية منهجا لوزارة التربية ودرسا محددا وتحويله إلى لعبة تعليمية، بحيث يتعلم الطالب من خلال لعب هذه اللعبة، والهدف من ذلك أن يكون الدرس ممتعا وليس مملا للطلبة في كل المراحل.