تجري شركة الكويت للتأمين الفحص الشامل لأمراض تصلب الشرايين المبكر لموظفيها مجانا في مستشفى الكويت بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجهتين التي توفر من خلالها إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمؤمن عليهم مقابل الحصول على إقرار طبي شفاف، كشرط أساسي لقبول المنتسبين الجدد عند التأمين على الحياة بهدف التأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، وتعكس هذه الخطوة أهمية الشراكة بين القطاع الطبي وقطاع التأمين في تقديم أفضل الخدمات الطبية والتأمينية.



ومن خلال التعاون المثمر بين الطرفين، نظمت شركة الكويت للتأمين بالتنسيق مع مستشفى الكويت حملة توعوية حول الكشف المبكر عن أمراض تصلب الشرايين التاجية، تأكيدا منها على أهمية تعزيز الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع وحول سبل الوقاية من أمراض القلب، إذ تشكل الأمراض القلبية تهديدا حقيقيا لصحة الانسان.



وشارك في الحملة أكثر من 60 موظفا تتراوح أعمارهم بين سن الثلاثين والسبعين من فئة المدخنين ومرضى السكري والضغط وممن يعانون من أمراض مزمنة أو ممن لديهم تاريخ عائلي في أمراض القلب والأمراض المناعية.



ومن جانب آخر، قدمت مستشفى الكويت قسائم خصم بنسبة 30% على الاستشارات الطبية والتغذية وعيادة الأسنان وتنظيف الأسنان لأطفال موظفي شركة الكويت للتأمين.



وقالت مديرة التواصل لشركة الكويت للتأمين فجر الصايغ: تأتي الفعالية ضمن سلسلة تقيمها الشركة إيمانا بالمسؤولية الاجتماعية وزيادة الوعي تجاه مخاطر مرض تصلب الشرايين المبكر الذي يتطلب كشفا دوريا للحد من الإصابة به.