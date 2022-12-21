زياد العمر: المزايا الوظيفية لموظفي المجموعة هي الأعلى مقارنة بالبنوك المنافسة

«بيتك» هو الأول باستقطاب وتوطين العمالة ولديه أكبر عدد من الموظفين الكويتيين في «الخاص»

اهتمام بتدريب وتمكين الموارد البشرية حيث تعتبر ميزانية التدريب في «بيتك» الأعلى بالقطاع

البنك سرّع عملية التحول نحو بيئة ذكية وتنفيذ التحول الرقمي وأتمتة العمليات في أعماله



قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، زياد عبدالله العمر إن «بيتك» سجل إنجازات عدة في إدارة الموارد البشرية خلال عام 2022، تنوعت بين الحصول على جوائز عالمية مرموقة وبين تطبيق أنظمة جديدة، أو حتى توقيع اتفاقيات جديدة لتطوير ذلك القطاع المهم.



وأضاف العمر أن «بيتك» يولي أهمية كبيرة للموارد البشرية، حيث يعمل على رفع أداء الموظفين من خلال أفضل سياسات التدريب والتطوير واستراتيجية الرقمنة، بالإضافة الى مواصلة استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية، ما يتيح إطلاق طاقات الشباب وتمكينهم وتعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم لتحقيق النجاح المهني والتطور الوظيفي.



وفي سبيل نجاح أهدافه الاستراتيجية، أوضح أن «بيتك» سرع من عملية التحول نحو بيئة ذكية، وتنفيذ التحول الرقمي وأتمتة العمليات في معظم أعماله، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية داخل إدارات البنك، للحد من التعاملات الورقية تماما.



وقال العمر: «لعل الأهداف الفعالة والتنافسية التي وضعتها«الموارد البشرية للمجموعة» كان لها أثر مستدام على بيئة العمل وقيمة مضافة لأداء «بيتك» خلال عام 2022، واستندت الى الكثير من الجهد والمشاركة الكاملة وشعور الموظفين بالتقدير وتوفير بيئة عمل مريحة ومنصفة وإيجابية».



أكبر جهة توطين



على صعيد التوطين، أشاد العمر بالسجل الحافل الذي يتمتع به «بيتك» في توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث نجح بتنفيذ استراتيجية استقطاب وتطوير المواهب الوطنية.

وأضاف أن «بيتك» يتميز بأن لديه أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص.

كما أوضح العمر أن نسبة التوطين بلغت نحو 78.7%حتى الفترة ذاتها، كما بلغت نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة 99.6%% خلال السنوات الأخيرة.



الارتباط الوظيفي



علــى صعيـد الارتبــاط الوظيفي، أكد العمر مواصلة مجموعة «بيتك» ريادتها في تحقيق نتائج متفوقة على مستوى السوق مقارنة بالبنوك النظيرة والمؤسسات عالية الأداء، حيث بلغت نسبة الارتباط الوظيفي 84% على مستوى «بيتك- الكويت»، و83% على مستوى المجموعة.



جوائز



وبناء على سجله الحافل في هذا المجال، فاز «بيتك» بعدة جوائز وتقديرات مرموقة منها: جائزتان عالميتان في مجال الموارد البشرية لعام 2022 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات التعلم والتطوير، حيث حصل «بيتك» على جائزة «أفضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، وجائزة «أفضل تطور في أتمتة الأعمال»، ما يعد تأكيدا جديدا على تفرد وجودة وتطور الممارسات والتطبيقات وتكامل الجهود في أعمال الموارد البشرية في «بيتك» واعتمادها أفضل الممارسات والمقاييس العالمية، مما سهل الحصول على الجائزتين مع وجود منافسة عالمية.



وحظي «بيتك» بتقدير وإشادة المقيمين والخبراء والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعماله وإنجازاته في الفترة الاخيرة.



وكرم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية «بيتك»، لتميزه في تنفيذ برامج الاحلال والتوطين والتدريب على مستوى القطاع الخاص في الكويت، وذلك في حفل تكريم خاص أقيم في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.



كما حصد «بيتك» جائزة المؤسسات المتميزة (AUM CORPORATE AWARD 2022) خلال حفل تكريم نظمته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) بحضور العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.



أول بنك



قال العمر إن «بيتك» هو أول بنك في الكويت، يطبق نظام Oracle Fusion HCM Cloud لتحل محل أنظمة Oracle السابقة المستخدمة في العمل.



وتساعد هذه المبادرة المتطورة في توحيد العمليات ضمن إطار منصة بيانات مشتركة، ما يمكن «بيتك» من توفير تجربة متسقة للموظفين عبر مجموعات، وإدارة خدماتهم وتوسيع نطاقها بسهولة أكبر عبر بنوك المجموعة والشركات التابعة.

ويعتبر التحول الرقمي المتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي محوريا في تعزيز كفاءة أعمال الموارد البشرية في «بيتك» لتحقيق النمو المستدام وبناء كوادر بشرية مجهزة للتحول من بيئة المهام الروتينية واليدوية إلى الرقمية التي تركز على الانتاجية والتمكين.



برامج تدريبية



قال العمر إن «بيتك» حرص على الاستثمار في التدريب وتصميم برامج متخصصة عبر منصات رقمية احترافية انطلاقا من الإيمان بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية وطاقة حقيقية لنجاح المؤسسة، ورفع مؤشرات الأداء وتحسين الكفاءة علما بأن ميزانية التدريب في «بيتك» تعتبر الأعلى بالمقارنة بالبنوك المنافسة.



وكان «بيتك» قد أطلق برنامجا تدريبيا خاصا للموظفين الذين يحملون شهادات محاسبة وتمويل، بهدف توجيه الموظفين القائمين على رأس عملهم نحو وظائف أكثر تخصصية، وأيضا أطلق برنامجا تدريبيا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة لسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين»، حيث تم تدريب ستة طلاب وأربع طالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الإدارات في «بيتك».



أكاديمية رقمية



أشار العمر إلى إطلاق «بيتك» أكاديمية «بيتك» الرقمية KFH Digital Academy خلال العام، بهدف بناء وتطوير القدرات الرقمية للموظفين وفق معايير عالمية.



وأضاف أن فكرة الأكاديمية تنسجم مع توجه وجهود «بيتك» نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية من القدرات البشرية المدربة والمؤهلة لخدمة الأهداف الاستراتيجية لـ «بيتك».



وتعتبر الأكاديمية خطوة استباقية متطورة تعبر عن حرص «بيتك» المتواصل وسعيه الدائم لتنمية القدرات الرقمية لرأس المال البشري ممثلا في موظفيه، وإعداد اجيال وقيادات شابة لمواكبة التطورات التقنية المرتبطة بمجالات العمل وتنوعها وشموليتها، من خلال برامج نوعية متخصصة معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية والنظرية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة، لتطوير قدرات الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية بما ينعكس على بيئة العمل وتحسين الأداء.



بعثات وشهادات



يواصل «بيتك» الريادة في برنامج البعثات الذي أطلقه منذ عام 2013 وهو البنك الوحيد في الكويت الذي يوفر بعثات للموظفين، حيث استفاد العديد من الموظفين الكويتيين من البرنامج الذي أثبت أهميته في رفع الكفاءة العلمية والعملية للموظف، حيث يقدم البرنامج الدعم المادي الكامل والدعم الوظيفي الشامل للموظفين من أصحاب الكفاءات العالية لاستكمال درجاتهم العلمية، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تساعد الموظف على الموازنة ما بين الحياة الدراسية والوظيفية والاجتماعية.

كما احتضن البرنامج لهذا العام عدد ثمانية موظفين لاستكمال درجة الماجستير في الجامعات محليا، علما بأن «بيتك» قد سعى لرفع عدد المقاعد من أربعة إلى ثمانية مقاعد ابتداء من العام 2022 لبعثات الماجستير والبكالوريوس، وعدد من المنح الدراسية الشاملة التي يوفرها «بيتك» كل عام لموظفيه اضافه للتدريب الميداني للمتدربين الكويتيين من مختلف الجامعات المحلية والدولية على مدار العام.



كما بدأت إدارة تطوير المواهب في تطبيق ثقافة التعلم المستمر التي تدعم عقلية النمو من خلال التشجيع على مسؤولية التعلم من قبل الموظف من خلال نظام Oracle Fusion HCM Cloud المبتكر.



جامعات عالمية



قال العمر إنه في إطار تركيز «بيتك» على تطوير القادة الحاليين والمستقبليين، قمنا بتنفيذ سلسلة من البرامج المخصصة للموظفين من أصحاب المهارات والمواهب وذلك بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة مثل (Headspring بالتعاون مع جامعة IE وFinancial Times) و(INSEAD) وغيرها.



ولفت العمر إلى أن العلاقات والتعاون مع هذه الجهات تستهدف تدريب وتأهيل الموظفين بشكل احترافي، يعتمد على مفهوم الكفاءات الفنية ومعايير المهن الدولية، عبر تدريب نوعي مختص بطبيعة وظيفته وبمواصفات عالمية، وإتاحة الفرص للحصول على شهادات الكفاءة المعتمدة، والانضمام إلى أرقى المؤسسات الدولية.



وخلال عام 2022، احتفى «بيتك» بكوكبة من موظفيه خريجي برنامج هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية الذي حمل عنوان «القيادة في عالم التحول» ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإشراف معهد الدراسات المصرفية.



معارض وظيفية



شارك «بيتك» في العديد من معارض الفرص الوظيفية في مختلف الكليات والجامعات. ومثل البنك فريق من الموارد البشرية من خلال الجناح الخاص بـ«بيتك»، حيث تم استقبال العديد من طلبات التوظيف والرد على جميع استفسارات الطلبة والخريجين والمهتمين بوظائف الدوام الجزئي.

وتهدف مشاركة «بيتك» في المعارض الوظيفية إلى استقطاب الطاقات والكفاءات الشبابية الوطنية وتسخير إمكاناته لدعم الشباب على جميع الأصعدة في المجتمع.

كما شارك «بيتك» في معرض الفرص الدراسية، تعزيزا لاستراتيجيته الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب.



التنوع والشمولية



قال العمر إن «بيتك» تابع في 2022 مسيرته نحو التنوع والشمولية، كما ركزت برامج البنك وخططه في التوظيف التركيز على مزيد من التنوع، إذ شكلت السيدات نسبة 20.2% من الموظفين الجدد خلال العام.



برنامج قدها



ضمن جهوده المتواصلة في دعم وتشجيع موظفيه وايمانا منه بأنهم الثروة الحقيقية للبنك، احتفى «بيتك» بموظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها» الذي أطلقه بهدف شكرهم وتقديرهم على مساهماتهم في الارتقاء بالمؤسسة وتحقيق أعلى مستويات الرضا للعملاء.

ويشمل برنامج «قدها» كل الجوانب والادارات بشكل متكامل مبني على أحدث الدراسات وأفضل الممارسات العالمية لمكافأة الموظفين وإظهار التقدير لهم على جهودهم وتميزهم، على مختلف الفترات منها الشهري، الربع سنوي او حتى الفوري.

ويعتبر البرنامج امتدادا لبرنامج «قدها» الذي تم إطلاقه في عام 2021 بهدف مواصلة الارتقاء بخدمة العميل وفق أعلى المعايير في جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديه.