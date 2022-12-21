

في إطار جهود «المركز» المتواصلة للمساهمة في خلق مستقبل مستدام للكويت، استضاف المركز المالي الكويتي «المركز» مجموعة من كبار المسؤولين في عدد من شركات النفط الكويتية في جلسة تدريبية، وذلك بالتعاون مع اليسرة للتنمية البشرية والاستشارات، وتحت مظلة برنامج تنمية المهارات القيادية الذي ينظمه مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية.



وقدم «المركز» لاثني عشر مدير فريق ومشرفا من الشركات العاملة في القطاع النفطي الكويتي نظرة عامة حول عدد من العمليات المالية، مثل: الاكتتاب العام الأولي، والاندماج والاستحواذ.

كما تم إطلاعهم على أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تعزيز الأداء عبر القيادات البشرية. وتم تصميم البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة 3 ساعات، بهدف دعم مستقبل قادة الأعمال الناشئين، وإثراء مسيرتهم وتطورهم المهني.

ويأتي دعم «المركز» لهذا البرنامج التدريبي المميز متماشيا مع ركيزة «بناء القدرات البشرية» ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية. كما أنها تضاف إلى مبادرات «المركز» العديدة الهادفة لتنمية الكفاءات الوطنية وإعداد القادة.

وقد ضم فريق المرشدين الخاص بالبرنامج التدريبي من «المركز» كلا من رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي في إدارة أسواق المال، وعبدالرزاق طلال الرزوقي، نائب رئيس في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بالإضافة إلى بيتر كيلي، نائب رئيس تنفيذي في إدارة الموارد البشرية.



وبهذه المناسبة، صرح بيتر كيلي قائلا: انطلاقا من إيمان «المركز» بأن «بناء القدرات البشرية» ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، فقد تم التعاون مع العديد من الجهات لتطوير مبادرات تركز على تحقيق إمكانات الشباب المتطلعين لإطلاق مسيرتهم المهنية، إلى جانب أصحاب الخبرة والكفاءة، ليصبحوا أفرادا وقادة ناجحين كل في مجاله.

وسعدنا باستضافة المشاركين في هذا البرنامج التدريبي، وسنسعى للاستمرار بالعمل على تزويد الكفاءات الواعدة بالمعرفة والخبرات التي تدعم نجاحهم وتلهمهم لأداء أدوارهم القيادية في القطاعين العام والخاص في الكويت.



ومن جهته، أوضح د.نضال الحسن، مدرب قيادة خبير مستقل في اليسرة للتنمية البشرية والاستشارات: نحن نعمل جاهدين لإتاحة المجال أمام الكفاءات الإدارية لتعزيز خبراتهم، والحصول على فرص التعلم المباشر التي توفرها المؤسسات المعروفة في مجال القيادة والتميز الإداري، وذلك تماشيا مع مساعينا الرامية للمساهمة في رفع كفاءة كبار المدراء في الشركات الكويتية.

واكتسب المشاركون فهما متعمقا لأهم جوانب المعاملات المالية، والممارسات التجارية التي قد يتعاملون معها مع تقدم مسيرتهم المهنية. وما من شك أننا فخورون بتعاوننا مع «المركز»، حيث نتشارك ذات الرؤية والالتزام بتطوير قدراتهم العملية.