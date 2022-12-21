

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان أعمال الهندسة والتصميم الأولية قد اكتملت في مركزي تجميع في شرق الكويت بنسبة 90%، ومن المتوقع أن تطرح شركة نفط الكويت المشاريع في منتصف عام 2023 وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية.



وذكرت المجلة انه من المقرر طرح المناقصة للتنفيذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، ويشمل نطاق العمل في المشروع الأول بناء منشأة جديدة تحت مسمى مركز التجميع والفصل 1 (SGC-I) ومحطة حقن المياه تسمى WIP-I ويحمل هذا المشروع الرقم المرجعي EF/ 2075.



أما المشروع الثاني فيشمل نطاق العمل فيه اقامة مركز التجميع والفصل 3 (SGC-III) ومحطة حقن المياه تسمى WIP-III، تحت الرقم المرجعي EF/ 2076.



تجدر الإشارة إلى أن حقول النفط الكويتية ترتبط بشبكة واسعة من مراكز التجميع، والتي تعمل كموقع لتجميع النفط الخام المنتج في العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق، وتوفر هذه المراكز المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.



ولم تشهد السنوات القليلة الماضية الكثير من المشاريع الجديدة في قطاع النفط والغاز في الكويت نتيجة مضاعفات فيروس كورونا والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ناهيك عن القضايا المستمرة المتعلقة بالوضع السياسي المحلي في البلاد.