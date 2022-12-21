استقبلت الآلاف من الجماهير الأرجنتينية منتخب بلادها، الذي توج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عند عودته من قطر في وقت مبكر من صباح أمس.



وتوج «التانغو» بكأس العالم في مونديال قطر 2022، عقب فوزه 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي، عقب تعادلهما 3-3 في الوقت الإضافي للمباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب لوسيل الأحد.



وجرى احتفال جماهيري حاشد بلقب المونديال الذي أحرزه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه.



وحمل ميسي الكأس في يده عندما نزل من الطائرة في حدود الثالثة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بالتوقيت العالمي)، برفقة المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، في العاصمة بوينس آيرس.

ومرت بعثة المنتخب الأرجنتيني على سجادة حمراء، فيما عزفت فرقة (الروك لاموسيكا) الموسيقية، موسيقى أغنية (الفتيان)، التي رددها عدد كبير من الجماهير طوال المونديال في قطر.



وانتظر آلاف المشجعين حتى الساعات الأولى من الصباح للترحيب ببعثة الفريق، حيث استعاد «التانغو» اللقب الغائب عن خزائنه منذ 36 عاما.



وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أمس الثلاثاء عطلة وطنية حتى يتسنى للجميع الاحتفال باللقب.



وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الفريق سيحتفل مع الجماهير عند المسلة الشهيرة في بلازا دي لا ريبوبليك بالعاصمة.



برايتون يتمسك بماك أليستر



أعرب الرئيس التنفيذي لنادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم بول باربر، عن ثقته في قدرة ناديه على الاحتفاظ بلاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، رغم تألقه مع منتخب بلاده والدور الكبير الذي لعبه في تتويج «التانغو» بلقب كأس العالم، التي اختتمت الأحد في قطر.

وشارك ماك أليستر أساسيا في 6 مباريات من إجمالي 7 لقاءات خاضها منتخب الأرجنتين خلال رحلة تتويجه بكاس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، حيث كان من بينها المباراة النهائية المثيرة، التي انتهت بفوز «التانغو» بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي على ملعب لوسيل عقب انتهاء المباراة بالتعادل 3-3 بعد الوقت الإضافي.

وقال باربر لمحطة (توك سبورت) الإذاعية البريطانية: «كنا نعمل على تجديد عقد أليكسيس خلال فترة الاستعداد لكأس العالم.

التقينا بوالد أليكسيس (كارلوس) عدة مرات. لقد لعب هو نفسه مع منتخب الأرجنتين مع (دييغو) مارادونا، لذلك فهناك تاريخ عائلي رائع».