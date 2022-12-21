يحل بيرنلي ضيفا على مان يونايتد مساء اليوم ضمن الدور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب «أولد ترافورد».

ويسعى المدير الفني لـ«اليونايتد» إريك تين هاغ لتحقيق الفوز على بيرنلي والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإنجليزية الثالثة من حيث الأهمية، بينما على الجانب المقابل فإن بيرنلي يرغب في صنع المفاجأة وإقصاء «الشياطين الحمر».

وتمكن مان يونايتد من الوصول إلى دور الـ 16 من كأس الرابطة بعدما فاز على أستون فيلا 4-2، فيما تخطى بيرنلي عقبة كراولي تاون 3-1. ويلعب اليوم كذلك بلاكبيرن روفرز مع نوتنغهام فورست، وتشارلتون أثلتيك مع برايتون.