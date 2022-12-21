

احتشد الآلاف من المشجعين في وسط العاصمة باريس للترحيب بمنتخب فرنسا وصيف البطل، وذلك بعد يوم واحد من خسارته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.



وملأ المشجعون ساحة الكونكورد وسط باريس للترحيب بلاعبي «الديوك» الذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنهم ظهروا على شرفة فندق كريون المطل على الساحة وسط ترحيب حار.

وعلى الرغم من خيبة الخسارة، ظهر اللاعبون الفرنسيون الـ 24، بمن فيهم المهاجم كيليان مبابي الذي فشلت ثلاثيته في النهائي في تحقيق اللقب لفرنسا، على الشرفة وسط تصفيق عارم.



وقال ماركوس تورام لقناة الـ «تي أف 1»: «صراحة، إنه أمر رائع، ويسعد القلب، إنه لمن دواعي سروري أن نرى أننا تمكنا من جعل الكثير من الفرنسيين فخورين وسعداء».