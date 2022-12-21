بوسع منتخب ألمانيا أن يلعب دورا بارزا مجددا حينما يستضيف نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، رغم خروجه المخيب للآمال من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في قطر، لكنه بحاجة ماسة لمهاجم كبير، وفقا للمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر.



وقال فينغر، الذي تولى تدريب أرسنال الإنجليزي لفترة طويلة، قبل أن يشغل الآن منصب مدير التطوير العالمي في (فيفا) ويترأس مجموعة الدراسة الفنية لمونديال قطر للصحافيين، ان «المانشافت» ينبغي أن يكون من بين المرشحين للتتويج باللقب القاري.



وقال فينغر «لايزال الفريق بحاجة للقليل من الوقت للعودة إلى القمة، لكنه سيكون بالتأكيد أحد المرشحين مرة أخرى للفوز بـ (يورو 2024) على أرضه».



وأضاف فينغر «أرى ذلك في ظل النشوة التي تحيط بالفريق، وأيضا لأن لديه لاعبين من الطراز العالمي، خاصة في خط الوسط وعلى الجناحين».



وأشار فينغر إلى أنه «ليس من قبيل المصادفة أن يكون لدى منتخب ألمانيا الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في مرحلة المجموعات من مونديال قطر، لكن يتعين عليهم العمل لتطوير أدائهم الهجومي لترجمة تلك الفرص لأهداف».



ويرى فينغر أن «المانشافت» يعاني من مشكلة، حيث قال «لا أرى أي مهاجمين من الطراز العالمي في الدوري الألماني لأن معظم فرق البطولة تعتمد على لاعبين أجانب في مركز قلب الهجوم».



وتابع فينغر «في الماضي كان لدى كل ناد ألماني مهاجم كبير في صفوفه، والآن لدى بايرن ميونيخ الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، وبوروسيا دورتموند لديه العاجي سيباستيان هالر والفرنسي أنتوني موديست، وبوروسيا مونشنغلادباخ يعتمد على الفرنسي ماركوس تورام، وباير ليفركوزن يستعين بالتشيكي باتريك شيك وهكذا».



وكان المهاجم الألماني الوحيد الذي أبلى بلاء حسنا في قطر هو نيكلاس فولكروغ، لاعب فيردر بريمن، الذي ظهر مع «المانشافت» للمرة الأولى، وأحرز هدف الفوز في المباراة الودية أمام عمان استعدادا للمونديال، الذي أحرز خلاله هدفين بعد قدومه من مقاعد البدلاء.