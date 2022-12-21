

ألمح نجم التنس الأسترالي نيك كيريوس، إلى أنه سينهي مسيرته حال تتويجه بإحدى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى في الموسم المقبل. وفي حديثه بين المباريات خلال إحدى المسابقات الاستعراضية، قال كيريوس للصحافيين: «آمل أن أفوز ببطولة غراند سلام وأن أعتزل بعدها».



وأوضح اللاعب الأسترالي «لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الشاق هذا الموسم (2022)، والكثير من الانضباط، ويبدو أنه كلما كنت أفضل الجميع يريد المزيد منك ويصبح الأمر أكثر إرهاقا».



وأضاف كيريوس «لكنني استمتعت كثيرا هذا الموسم. وأخيرا أنا فخور فقط بالقول إنني وصلت إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى وبدأت في تلبية بعض التوقعات. لقد استمتعت كثيرا بذلك، وشعرت بالتأكيد بحالة أفضل على الملعب».



ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها كيريوس إلى اعتزاله مبكرا، حيث صرح أكتوبر الماضي بأنه «ربما لن» يلعب بعد سن الثلاثين.