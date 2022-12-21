سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 42 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 128-119 على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز ونجمه زيون وليامسون في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين «NBA».



أضاف يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 10 متابعات وسيطر تحت السلة ونجح بـ 12 محاولة من أصل 17 في المباراة و17 رمية حرة من أصل 22. ونجح باكس في الحد من خطورة وليامسون الذي اكتفى بـ 18 نقطة في الامسية، بالاضافة الى 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.



الرقابة الدفاعية على وليامسون فتحت الباب لتألق زميله الليتواني يوناس فالانتيوناس الذي سجل 37 نقطة، بما فيها سبع ثلاثيات وسي جاي ماكولوم الذي أحرز 32 نقطة.



عزز باكس سجله الى 22-8 في صدارة الدوري والمنطقة الشرقية، أما بيليكانز الذي تصدر الغربية لفترة في وقت سابق من هذا الشهر إثر سلسلة من سبعة انتصارات تواليا، مني بالخسارة الرابعة على التوالي وبات في المركز الرابع.

في فيلادلفيا، أهدر سفنتي سيكسرز تقدما بفارق 14 نقطة في بداية الربع الثالث، لكنه نجح أخيرا في الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز في التمديد 104-101.



سجل الكاميروني جويل إمبيد 28 نقطة و11 متابعة، فيما ساهم توبياس هاريس مع 21 نقطة.



من جهة رابتورز، سجل الكاميروني الاخر باسكال سياكام 23 من نقاطه الـ 38 في الشوط الثاني ليسهم في عودة تورونتو.



فوز هوكس



في أتلانتا تخطى هوكس عودة متأخرة من أورلاندو ماجيك وسجل ديجونتي موراي رميتين حرتين قبل 1.5 ثانية من النهاية ليقود فريقه للفوز 126-125. قاد تراي يونغ هوكس مع 37 نقطة و13 تمريرة حاسمة ليضع حدا لسلسلة من ستة انتصارات تواليا لماجيك.



في كليفلاند، سجل دونوفان ميتشل 23 نقطة ليقود كافالييرز للفوز 122-99 على يوتا جاز في أول مباراة ضد فريقه السابق.



في أوكلاهوما سيتي، أحرز الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر ثنائية في الثانية الأخيرة ليقود ثاندر للفوز 123-121 على بورتلاند ترايل بلايزرز ويفسد ليلة تاريخية لداميان ليلارد.



أحرز الأميركي 28 نقطة ليصبح أفضل مسجل في تاريخ بلايزر متجاوزا كلايد دريكسلر، سجل الاخير 18040 نقطة للفريق بين 1983 و1995 ودخل ليلارد المباراة، وهو بحاجة الى 21 نقطة لتحطيم هذا الرقم.



في مينيابوليس، تغلب مينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 116-106، مع طرد نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش والمدرب جايسون كيد في الربع الثالث بعد جدال بشأن قرارات الحكم.



وسجل كريس بول نجم فينكس 28 نقطة، الأعلى له هذا الموسم، ليقود صنز للفوز 130-104 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز.

وغاب عن ليكرز، المنقوص منه أصلا أنتوني ديفيس إلى أجل غير مسمى بسبب إصابة في القدم، ليبرون جيمس وراسل وستبروك وأوستن ريفز.