القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدءا من امس 20 الجاري حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار إن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



وأضاف أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق مزغونة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والزعفرانة مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومركز طبي الخبيري بحي المعادي بمحافظة القاهرة، والتضامن مركز البداري بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين. ‏وتابع ‏أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 21 و22 ديسمبر، بمناطق وحدة التضامن الاجتماعي بقرية يوسف السباعي بحي فيصل بمحافظة السويس، والخير والنماء مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، والطوالب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وزوير مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والكاجوج مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وشنرا مركز الفشن بمحافظة بني سويف، والضهرية مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، والاسماعيلية مركز المنيا بمحافظة المنيا، والجراولة مركز النجيلة بمحافظة مطروح، وعزبة جبريل مركز قنا بمحافظة قنا.



وقال المتحدث إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 22 و23 الجاري بمنطقتي الصلاحية 3 مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة.



ولفت إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومي 23 و24 الجاري بمناطق جمصة غرب مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، و39 الدرافيل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ووردان حي منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وشرشابة مركز زفتي بمحافظة الغربية، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.