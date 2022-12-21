أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ 33 في الهجوم الذي شنته القوات الخاصة على مركز شرطة بانو شمال غرب البلاد بعدما سيطرت عليه عناصر بحركة «طالبان الباكستانية».



واضاف محمد آصف أن «العملية تمت بنجاح»، معلنا أن عنصرين في القوات الخاصة الباكستانية قتلا أيضا واصيب «ما بين 10 و15 شخصا» في العملية، مؤكدا «تحرير جميع الرهائن».



واقتحمت عناصر من قوات النخبة مركزا للشرطة بعدما نشبت خلافات بين محتجزي الرهائن حول كيفية التعامل مع أسراهم، وقد أفاد شهود بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف.



وكان محتجزو الرهائن، وهم معتقلون بشبهة الإرهاب، نجحوا في وقت سابق في الإفلات من سجانيهم والسيطرة على مركز للشرطة، حيث طالبوا بممر آمن إلى أفغانستان مقابل الإفراج عن الأسرى وبينهم ثمانية عناصر في الشرطة ومسؤولون في الاستخبارات العسكرية، وفق المتحدث باسم حكومة ولاية خيبر بختونخوا محمد علي سيف.



وقبل تنفيذ عملية الاقتحام، أغلقت المدارس والمكاتب والطرق في المنطقة وأقيمت حواجز تفتيش في محيطها.



وتبنت حركة «طالبان باكستان» عملية الاحتجاز التي وقعت في منطقة حدودية محاذية لأفغانستان.



وكانت «طالبان باكستان»، قد انهت في 28 نوفمبر الماضي الهدنة الهشة التي كانت قائمة مع إسلام أباد، وتوعدت بشن هجمات في مختلف أنحاء باكستان.