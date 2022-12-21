تلقى المستشار د.عبدالله المعتوق كتابا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يفيد بتجديد الثقة به مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة للعام السابع على التوالي.

وقال المعتوق في تصريح صحافي امس إن التجديد يؤكد الثقة في العمل الخيري الكويتي بشكل خاص والعمل الخيري العربي والإسلامي وشهادة من الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع العمل الخيري الإسلامي بالنظر إلى دوره المحوري في الإغاثة ودعم التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

وأوضح أن كتاب التجديد تضمن تعيينه مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة برتبة وكيل أمين عام لفترة سابعة تنتهي في مارس 2024 وفق الشروط والأحكام واللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في منظمة الأمم المتحدة.

وذكر أنه بحث مع غوتيريش بمقر الأمم المتحدة في 4 نوفمبر الماضي عددا من الملفات الإنسانية من أبرزها تحديات الأمن الغذائي العالمي لاسيما مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب المعتوق عن شكره للثقة الأممية المتجددة، آملا أن يواصل جهوده بشكل دؤوب من أجل خدمة الإنسانية وتعزيز جهود الشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في ظل ما يمر به العالم من أزمات وكوارث إنسانية خطيرة.