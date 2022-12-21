أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انها نفذت 3 عمليات إنزال ومداهمات بطائرات مروحية «هليكوبتر» شرق سورية اليومين الماضيين واعتقلت 6 من أعضاء تنظيم «داعش».

وجاء في بيان نشرته «القيادة» عبر موقعها الرسمي، أن أبرز المعتقلين من التنظيم حمل اسم «الزبيدي»، وهو «مسؤول رفيع»، ومتورط في عمليات تخطيط وتسهيلات لخلايا التنظيم.



لكن القيادة لم توضح اسمه الكامل، أو منصبه بدقة. البيان تحدث أيضا عن أن التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين خلال العمليات الأمنية الأخيرة.



وقال قائد «القيادة المركزية»، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن «هذه العمليات المشتركة تؤكد التزام القيادة المركزية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة للتنظيم».



وأضاف أن القبض على عناصر التنظيم هؤلاء «سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على التآمر وتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار»، على حد تعبيره.



ولم يخصص البيان زاوية للحديث عن الغارة الجوية التي نفذتها طائرة مسيرة داخل مناطق نفوذ «الجيش الوطني السوري» المدعوم من قبل تركيا بمدينة الباب شرقي حلب، حيث تداول ناشطون ومواقع إخبارية صورا لإحدى القذائف التي طالت منزلا شرقي حلب، وهي أمريكية الصنع من نوع AGM_179، ما يشير إلى أن الطيران تابع للتحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن.



وكان موقع «عنب بلدي» قال إن القصف طال حي خلو القريب من مركز مدينة الباب شمالي حلب، ما أسفر عن مقتل شخص إثر قصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية.



بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن قوات «التحالف الدولي» وبمشاركة وحدات خاصة تابعة لميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» نفذت عملية إنزال جوي فجر أمس في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، واعتقلت خلال العملية 4 أشخاص، بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم داعش، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وفقا لمعلومات المرصد السوري، فإن هؤلاء الـ 4 أشخاص الذين ينشطون في المنطقة يعملون في تجارة الأسلحة لصالح التنظيم «الدولة الإسلامية».



وفي سياق متصل، نفذت وحدات أمنية تابعة لقسد بمساندة الطيران المروحي التابع لقوات «التحالف الدولي» عملية إنزال جوي على أحد المنازل بالقرب من مدرسة البيروني بمدينة الشدادي جنوب الحسكة، واعتقلت خلال العملية أحد المنتمين لداعش بعد تطويق المنطقة.