بيروت ـ عامر زين الدين



أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د. سامي ابي المنى ان «الوحدة الوطنية هي السلاح الأمضى لحماية السلم الاهلي، وان تعزيز اواصر الوحدة يكون بتطبيق ما تبقى من بنود وردت في اتفاق الطائف والحوار الدائم والبناء ونبذ كل ما يفرق بين اللبنانيين، فضلا عن التشديد على الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي».



وتناول ابي المنى في دار الطائفة ـ بيروت امس خلال اللقاء مع الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، كما نقل الخازن، «ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن بتوافق كل القوى المؤثرة في هذا المجال نظرا لأهمية المنصب ورمزيته، وليس من محظور امني او غيره يحول دون مبادرة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد يكون مقبولا من اكثرية الافرقاء، لأن الخيارات متاحة ومتسعة في هذا المجال، ولا يمكن لأي بلد ان يسير قدما من دون رأس يدير شؤونه بالتعاون مع الحكومة».



واستقبل ابي المنى سفير سلطنة عمان في لبنان د. أحمد بن محمد السعيدي وتناول اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والقضايا المتصلة بالواقع اللبناني الراهن وأوجه التعاون.