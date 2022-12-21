

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وفي إطار التعاون الثقافي والأكاديمي ومد جسور التواصل مع المؤسسات والفعاليات التي تعنى بالثقافة في البلاد استقبل د.فريح العنزي عميد كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية ورئيس أكاديمية البابطين للشعر العربي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث آفاق التعاون والشراكة المستقبلية في مجال تنظيم الدورات والبرامج التي تقيمها الأكاديمية.



وقال عميد الكلية د.العنزي ان توقيع اتفاقية شراكة مع الاكاديمية يعد مكسبا ويحسب لعمادة الكلية ولقسم اللغة العربية بها واصفا زيارة الشاعر عبدالعزيز البابطين لمبنى الكلية بالتاريخية متمنيا ان يمتد التعاون الى آفاق أرحب كاشفا عن أن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها كانت حلما وأصبحت واقعا.



وقال الشاعر عبدالعزيز البابطين ان مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية أولت الشعر العربي واللغة العربية اهتماما كبيرا لارتباطهما بتاريخنا وثقافتنا، وأوضح أن المؤسسة أنشأت مسارا خاصا مهمته إقامة دورات للتعليم والتدريب في الكويت، وفي كثير من مدن وعواصم الأقطار العربية وغير العربية



ومن ذلك تأسيس «كراسي عبدالعزيز البابطين» لتعليم اللغة العربية ومهاراتها بهدف الحفاظ على الموروث اللغوي والشعري في هذا العصر، عصر العولمة مشيرا إلى أن كلية التربية شريك أساس في خدمة اللغة العربية مؤكدا أن هذه الشراكة كان لابد منها وأتت في الوقت المناسب.



بدورها، د.فاطمة العازمي رئيس قسم اللغة العربية بالكلية رحبت بالشاعر عبدالعزيز البابطين في بيته مستذكرة الدور الكبير الذي اضطلع به لخدمة الثقافة عموما واللغة العربية على وجه الخصوص ومازال يقوم به متمنية ان تتوسع هذه الشراكة لتشمل المهتمين باللغة العربية وآدابها في المؤسسات التعليمية الأخرى واصفة الاتفاقية بالمهمة كونها تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.



وفي ختام اللقاء تم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين أكاديمية البابطين للشعر العربي والكلية للاشتراك في تنظيم البرامج الدراسية الخاصة بالأكاديمية وذلك بحضور د.فاطمة العازمي رئيس قسم اللغة العربية بالكلية.