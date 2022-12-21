يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على الكويت بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما امس الاول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (25-19 25-19،25-18).

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، فاز العربي على الساحل 3-0، وجاءت نتائج الأشواط (25-16،25-23،25-18)، وبذلك عزز القادسية صدارته للترتيب العام برصيد 15 نقطة يليه العربي في الوصافة برصيد 13 نقطة، والكويت في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والساحل في المركز السابع والأخير بدون رصيد.





