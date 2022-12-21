

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، عن البدء بتسلم الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.



وأشار الاتحاد الخليجي، في بيان له، إلى تسلم كل الملاعب المقررة أن تستضيف مباريات البطولة، إلى جانب ملاعب التدريب التي تم تخصيصها للمنتخبات المشاركة.



وتقام مباريات «خليجي 25»، في ستاد مدينة البصرة الرياضية، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، كما يضم ملعبا مجاورا يتسع لـ10 آلاف متفرج وأربعة ملاعب للتدريب، إلى جانب ستاد الميناء الدولي، وهو أحد الملاعب الجديدة الذي سيتم تدشينه في مباريات «خليجي 25»، ويتسع لنحو 30 ألف متفرج. وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد قرر المشاركة في البطولة بالمنتخب الرديف بقيادة المدرب البرتغالي برونو ميغيل بينيرو، حيث يستهل المنتخب القطري مبارياته في البطولة يوم 7 يناير المقبل بلقاء منتخبنا الوطني «الأزرق» على ستاد الميناء الأولمبي.



وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي 6 يناير بين منتخبي العراق «المستضيف» وسلطنة عمان، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ستاد البصرة الدولي.



وأجريت قرعة بطولة «خليجي 25» في 25 أكتوبر الماضي بالبصرة، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق واليمن والسعودية وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: قطر والبحرين والكويت والإمارات.