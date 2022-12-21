هادي العنزي



ذكر المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بدر العنزي، أن السبب الرئيس وراء خسارة فريقه 1-4 أمام النصر مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة 11 لدوري زين للدرجة الممتازة يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم التركيز وغياب العامل الذهني في المباراة، رغم انه كان حاضرا فنيا وبدنيا، فضلا عن عدم استغلال كثير من الفرص المحققة للتسجيل.



وبارك العنزي للنصر فوزه، وقال ان الخسارة جاءت بعد عدة انتصارات متتالية عكست معها الجهود الكبيرة المبذولة من الجهازين الفني والإداري، ولعل الخسارة خطوة واحدة إلى الوراء، لكنها بالوقت نفسه سوف تدفعنا إلى الأمام بالمباريات المقبلة، خاصة أن هناك فترة زمنية كافية للعودة إلى الأفضل خلال توقف الدوري.