فجعت الأسرة الرياضية برحيل اللاعب الدولي السابق ومدرب كرة القدم والمستشار الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد عبدالله صباح أمس.



وحقق الراحل مع «الأبيض» العديد من الألقاب لاعبا ومدربا، وكان آخرها قيادة نادي الكويت لتحقيق لقب الكأس السوبر الشهر الماضي بعدما تولى تدريب الفريق مؤقتا.



وكتب الرئيس الفخري لنادي الكويت رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم في حسابه عبر «تويتر»: «بقلوب راضية وبنفوس صابرة.. انتقل إلى رحمة الله تعالى مدربي ورفيق دربي وناصحي الذي كنت أتطلع له كوالدي.. المدرب الذي شغل مكانة كبيرة في قلبي.. فصار جزءا من عائلتي مدرب نادي الكويت واللاعب السابق محمد عبدالله.. إنا على فراقه لمحزونون» من جانبه قال رئيس نادي الكويت السابق عبد العزيز المرزوق إنني عملت مع الفقيد اكثر من ٢٠ سنة وكان رجلاً مخلصاً اميناً صادقا محبا للنادي، داعيا له بالرحمة والمغفرة.



«الأنباء» تتقدم إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.