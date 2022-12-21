

أحمد خميس



في مشهد يذكرنا بأحداث فيلم «لصوص لكن ظرفاء»، أقدمت امرأة من غير محددي الجنسية على طريقة غريبة ومثيرة للدهشة لتنتقم من جارها الساكن في شقة أسفل شقتها، من خلال حفر أرضيتها لتخترق سقف شقة جارها عقابا له لشهادته ضدها في شكوى مرفوعة منها ضد عسكريين في مخفر الفروانية. وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» أنه تقدم وافد عربي إلى مخفر الفروانية، وأبلغ بأن جارته التي تسكن الشقة في الطابق العلوي قامت بحفر أرضية شقتها لتخترق سقف شقته بواسطة المطرقة انتقاما منها له بسبب شهادته ضدها في شكوى كانت قدمتها في وقت سابق ضد عسكريين في مخفر الفروانية.



وأكد المصدر أن رجال الأمن حاولوا استدعاء المشكو في حقها، وخلال التحقيق معها انكرت التهمة الموجهة إليها، وبعد مواجهتها بمقطع فيديو تقوم بالحفر التزمت الصمت، وعليه تمت احالتها للتحقيق.