تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، افتتح معرض مشاريع تخرج طلبة وطالبات كلية العلوم الحياتية، الذي نظمه مكتب الاستشارات والتدريب بحضور كل من القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.فواز المنصور، والمدير الإداري لكلية العلوم الحياتية صالح المسلم، ومراقب الكلية حمد بوقماز وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة في الكلية.



بداية، رحب د.فواز المنصور بالطلبة المشاركين، مثنيا على جهود القائمين على المعرض، ومعبرا عن فخره وإعجابه بأفكار المشاريع المتنوعة.



هذا وضم المعرض 16 مشروعا تنوعت أفكارها بين إعادة تدوير الورق وكيفية الاستفادة منه، ومواقف السيارات الذكية، وحول مكونات بعض المنتجات الغذائية وكيفية تأثيرها على المستهلك صحيا. وفي الختام تم تكريم الطلبة المشاركين.