أسامة أبوالسعود



اعلنت نقابة خبراء وزارة العدل تزكية أعضاء مجلس ادارة جديد للنقابة للعام النقابي 2022-2024 برئاسة محمد راشد العازمي.



واكد أمين السر بنقابة الخبراء محمد العيباني أن مجلس الإدارة الجديد الذي تمت تزكيته من قبل الجمعية العمومية جاء كالتالي:



٭ محمد راشد العازمي - رئيس مجلس الإدارة.



٭ سالم فهيد الظفيري ـ نائب الرئيس.



٭ راشد حمد العجمي ـ نائب الرئيس للشؤون الهندسية.



٭ خالد أحمد الفهد ـ نائب الرئيس لشؤون الحسابات.



٭ محمد نايف العيباني ـ أمين السر.



٭ سعد عويد الشمري ـ أمين الصندوق.



٭ محمد يعقوب الأنصاري ـ نائب أمين السر.



٭ محمد علي البناي ـ نائب أمين الصندوق.



٭ محمد علي حاجي إبراهيم ـ رئيس مكتب التواصل النقابي المحلي والدولي.



٭ يوسف علي الحمادي ـ رئيس مكتب العلاقات العامة والإعلام.



٭ عبدالله خالد العتيبي ـ عضو مجلس إدارة.



٭ عبدالله أحمد الشيخ ـ عضو مجلس إدارة.



٭ عبدالعزيز خالد العوضي ـ عضو مجلس إدارة.



وتقدم رئيس مجلس ادارة النقابة الجديد محمد العازمي بالتهنئة للزملاء أعضاء الهيئة الإدارية والشكر الى كل أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وانه يمد يد العون للجميع لما فيه مصلحة «الخبراء».



وقرر مجلس الإدارة بعد التشكيل على النحو التالي:



1 ـ متابعة جميع المواضيع العالقة في مجلس نقابة الخبراء السابق.



2 ـ تقديم خطة عمل في الاجتماع القادم.



3 ـ مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة لمخاطبة بنك بوبيان لاعتماد توقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.