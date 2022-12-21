أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الانسان أن الغارات الاسرائيلية التي شنت على محيط العاصمة السورية دمشق اسفرت عن مقتل 3 لبنانيين من المتعاونين مع حزب الله.



ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مصدر عسكري قوله ان الغارات وقعت في الساعة الأولى من فجر الثلاثاء «برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق»، مؤكدا تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ واسقاط عدد منها، وأدت الغارات إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية، بحسب المصدر.



ونقل موقع «زمان الوصل» عن مصدر عسكري أن إحدى الغارات الجوية استهدفت محيط منطقة «نجها» بريف دمشق والقريبة من مدينة «السيدة زينب» معقل الميليشيات الايرانية، مشيرا إلى أن الغارة استهدفت مستودعا عسكريا يتبع لحزب الله اللبناني، ما أدى لتدمير جزء كبير منه وتضرر أجزائه الباقية بأضرار كبيرة. وأوضح أن الاستهداف جاء بشكل مباشر للمستودع، حيث اندلعت النيران من داخله بعد انفجار صناديق من الأسلحة والذخيرة كانت مخزنة داخله.



وأفاد بأن القصف أدى لمقتل ثلاثة عناصر لبنانيي الجنسية، وإصابة أكثر من 7 عناصر آخرين بجروح مختلفة بينهم حالات خطيرة.



وأكد تعرض قاعدة مخصصة لإطلاق صاروخ «أرض ـ أرض» لأضرار كبيرة كانت ضمن المستودع، فيما عطبت سيارتا دفع رباعي وتدمرت ثالثة بشكل كامل نتيجة القصف.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه تم تدمير مستودع تابع لحزب الله اللبناني قرب السيدة زينب، وأكد وقوع قتيلين من جنسية غير سورية. وقال المرصد إن المنطقة يوجد فيها مخزون سلا ح كبير.