تبدأ غدا الأربعاء أعمال الملتقى الثاني للمدرب العربي تحت شعار «نحو تنمية مستدامة» بمشاركة 22 مدربا ومحاضرا على مستوى الوطن العربي.



ويهدف الملتقى، الذي سيقام على مدى يومين في فندق «مالينيوم» بالسالمية، الى اتاحة الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية المتاحة من اجل تحقيق مستوى رفاهية افضل للأفراد، حيث إن البشر هم الهدف الأساسي للتنمية البشرية وهم ايضا الأداة الأساسية لتحقيق هذه التنمية.



والتنمية بهذا المعنى لا تعني فقط زيادة الثروة او الدخل للمجتمع او حتى الأفراد، وانما النهوض بأوضاعهم الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتمكينهم سياسيا وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.



ويشارك في الملتقى عدد من الديبلوماسيين ورجال المجتمع تحت رعاية حمد العيسى.