عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والوفد المرافق لسموه إلى البلاد اليوم بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غادر والوفد المرافق لسموه المملكة الأردنية الهاشمية بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.



وكان في وداع سموه لدى مغادرته سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني وأعضاء السفارة.