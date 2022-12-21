أحمد السعدون: موافقة على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تعديل قانون الانتخابات.. وترفع الجلسة إلى الساعة الواحدة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة

عمار العجمي: هناك مشروع قانون متكامل ضمن برنامج عمل الحكومة ولهذا تم الاتفاق على منح الحكومة أجل لتقديم المشروع والحكومة تطلب التأجيل

رئيس لجنة الداخلية والدفاع خالد العتيبي: تعديل قانون الانتخابات بغرض تلافي بعض القصور ونقل الأصوات من دائرة إلى أخرى وإنشاء المفوضية العليا للإنتخابات لتولي الإشراف على العملية الانتخابية

مجلس الأمة ينتقل لمناقشة تقارير لجنة الداخلية والدفاع حول إنشاء مفوضية عليا للانتخابات والقوائم النسبية

مجلس الأمة يوافق على تقرير لجنة الإسكانية لتأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية في مداولته الأولى ويؤجل الثانية

عبدالعزيز الصقعبي: لمؤسسة الرعاية السكنية سهم ذهبي كضمان للمواطن الذي هو شريك في الشركة وله حق الرقابة في شركته

سعود العصفور: المشكلة ليست مشكلة قوانين بل تنفيذ تلك القوانين لدينا مشكلة رئيسية أن المواطن لا يثق بالتاجر ولا بقدرة الحكومة

مهند الساير: هيئة الاستثمار تدعي بأن القانون بلا جدوى والاستثمار بالعقار أصبح بلا جدوى بالرغم من أنه في السعودية والإمارات هيئة الاستثمار هناك تمتلك الشركات الأكبر في مشاريع الإسكان

محمد المهان: القضية الإسكانية من أهم المشاكل التي يجب الاستعجال في حلها.. ونطالب بمعالجة أزمة أهالي منطقة أم الهيمان خصوصاً بعد صدور حكم محكمة التمييز بعدم صلاحية المنطقة للسكن

عبدالله فهاد: الانسجام بين المجلس والحكومة يجب أن يستغل ولكن هناك هواجس بخصوص توفير الكهرباء والماء والبنية التحتية ويجب ان نبتعد عن خلط الإسكان بالمشاريع الاستثمارية

ثامر السويط: هناك مئات المداخلات عن القضية الإسكانية وهي مستحقة والصندوق السيادي الكويتي ثالث أكبر احتياطي في العالم ويقدر بـ 800 مليار وهناك مواطنون بلا سكن

يوسف البذالي: تلتهم الإيجارات 60 % من رواتب المواطنين .. والمواطن يدفع 70 ألفاً وللأسف أنه لم يحصل على زيادة في راتبه منذ 12 سنة

محمد هايف: قانون المدن السكنية قد يكون متكاملاً ونحن نرى فوارق بين المناطق في المبلغ الذي يدفع ويجب وضع ضوابط متوازية لجميع المواطنين بخصوص القرعة

فلاح الهاجري: هناك 120 ألف طلب إسكاني يحتاج منا دراسة..و"عربون" التعاون بين الحكومة والمجلس هو استقرار الأسر الكويتية

حمد العبيد: قانون إنشاء شركات المدن السكنية طريق آخر ومواز للحلول التقليدية ولا نريد أن يكون قانون «المدن السكنية» شماعة للحكومة لتتوقف عن المضي في الحل التقليدي الحالي للقضية الإسكانية

حسن جوهر : قانون «المدن السكنية» يلزم أي شركة إسكانية بعدم التخارج قبل الانتهاء من أعمالها أما المواطن فلا يجوز له التخارج من أسهمه قبل إدراج الشركة في البورصة.. ومؤسسة الرعاية السكنية هي المعنية بتحديد الأسعار

- نستذكر بكل وفاء جميع الجهود التي بذلت في المجلس في القضية الإسكانية وعلى وجه التحديد المغفور له العم غنام الجهمور الذي كان أحد مؤسسي اللجنة وكذلك رئيس المجلس