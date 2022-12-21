توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، تأثر البلاد بحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية ابتداء من صباح غد الخميس وتستمر حتى صباح يوم السبت المقبل على فترات متقطعة.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إن ذلك نتيجة امتداد منخفض قادم من البحر الأحمر مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

وذكر أن هناك أيضا فرصة لتساقط حبات البرد ونشاط الرياح وتتجاوز سرعتها ال50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتكون ذروة الحالة المطرية من ظهر بعد غد الجمعة حتى صباح يوم السبت المقبل على أن يبدأ التحسن التدريجي في الطقس منتصف نهار السبت.