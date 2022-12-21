اثبتت قوتها خلال أزمة كورونا بتوفير الاحتياجات الأساسية

قال معالي محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة ، علي سالم الأصفر ، أن الجمعيات التعاونية تعد أحد الركائز الأساسية في تأمين الغذاء والمواد الاستهلاكية للمواطنين علاوة على كونها رافد اقتصادي للدولة.

وأكد محافظ حولي خلال زيارته لمبنى اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية بمنطقة حولي برفقة السيد علي فهد الفهد رئيس الاتحاد أن الحركة التعاونية الكويتية تعد تجربة رائدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، كما انها اثبتت جدارتها وقوتها في محافظتها على الأمن الغذائي خلال أزمة جائحة كورونا مشيراً إلى دعمها للمخزون الاستراتيجي ومراقبتها لأسعار السلع للمحافظة على استقرار سوق المواد الاستهلاكية.

وأعرب محافظ حولي عن الاستعداد لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجمعيات التعاونية بما يخدم الوطن والمواطن معبراً عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل اتحاد الجمعيات.