ألاء خليفة

أعلنت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د سعاد الفضلي، أن جامعة الكويت ممثلة بالإدارة الجامعية ستنتقل إلى مقرها الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 22 الجاري وذلك بعد اكتمال الاستعدادات وإتمام استلام المباني، متطلعة إلى بداية جديدة ومشرقة مليئة بالإنجازات باجتماع الأسرة الجامعية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة في مقر واحد ضمن أسوار الحرم الجامعي الجديد.



وأضافت الفضلي أن عملية الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية ستمكِّن من إنشاء جامعة عبدالله السالم على المواقع الحالية؛ إذ ستسخّر كوادر جامعة الكويت متمثلة بأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية جهودها وإمكاناتها لتسهيل إنشاء الجامعة الجديدة، متمنية المزيد من الازدهار والتقدم لرفعة الشأن الأكاديمي بوجود أكثر من جامعة حكومية ينهل منها أبناؤنا الطلبة من خريجي الثانوية فيما يصب بمصلحة الكويت وأبنائها.