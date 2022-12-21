قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء، إنه تحدث إلى نظيره السعودي خلال مؤتمر في الأردن أمس، مضيفا أن الوزير السعودي أكد له استعداد الرياض لمواصلة الحوار مع طهران.

وأضاف أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر: "حظيت بفرصة إجراء محادثات ودية مع نظرائي على هامش مؤتمر بغداد الثاني... نظيري السعودي أكد لي استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع إيران".

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية حتى الآن على طلب للتعليق. وقال أمير عبد اللهيان إنه تحدث أيضا مع وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت.