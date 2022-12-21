الاستراتيجية ستكون نبراساً لمنهجية عملية مستقبلية لكافة مؤسسات الدولة للإهتمام بالثقافة والأدب بشكل أعمق

أسامة أبو السعود

تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، أقيم حفل انطلاق استيراتيجية المجلس الوطني 2023 - 2028 ، في المركز الامريكاني الثقافي بحضور عدد من الفنانين والأدباء والمسؤولين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وتضمن الحفل كلمة القاها وزير الاعلام والثقافة مؤكدا عزم فريق العمل ان تكون هذه الاستيراتيجية انطلاقة فعلية وخطوة جادة من عدة خطوات للوصول إلى استراتيجية وطنية تهتم بالثقافة والأدب وأن تكون نبراسا لمنهجية عملية مستقبلية لكافة مؤسسات الدولة للاهتمام بالثقافة والأدب بشكل أعمق.



وقال انه تم اعداد خطة الاستراتيجية وفق المنهجية التشاركية، حيث تتسم بالاستماع الى آراء العاملين في مختلف القطاعات والمستويات القيادية والإشرافية والتنفيذية في المجلس ، والتواصل مع المعنيين من خارج المجلس الوطني من رواد وشباب في قطاعات الدولة : الحكومي والأهلي والخاص من ادباء وفنانين وكذلك الاكاديميين والعاملين في الشأن الثقافي تحت إشراف فريق متخصص من الكفاءات الوطنية وتم النظر في التجارب الدولية والمصادر المعرفية للوقوف على جذور الإشكاليات وتوضيح الحقائق التي ساعدت على استخلاص هذه الاستراتيجية .



واشار وزير الاعلام الى ان وثيقة الاستراتيجية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصت على تعزيز الاتساق مع رؤية "كويت جديدة 2035" وركائزها الأساسية، والتوافُق مع الخطة الإنمائية الثالثة لدولة الكويت للسنوات 2023 – 2025، و استكمال الجهود والإنجازات السابقة، وبالأخصِّ ما قدمتْهُ الخططُ والسياسات التنموية المعنية بالثقافة، بعد استخلاص الدروس والفرص.



وذكر ان رؤية الاستراتيجية هي "السعي لخلق تنمية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة للابداع" وأن نتحول إلى دور الناظم والمساهم في تعزيز مكانة الخدمات والمنتجات الثقافية، وأن نتشارك في تعظيم عوائد الاستثمار في مجالات الثقافة والفنون والآداب والآثار والمكتبات، والعمل على حوكمة الأداء وتطوير بيئة رقمية تساهم في استقطاب المواهب وتطوير الكفاءات، وصولا إلى تحسين المؤشرات الوطنية والدولية، وتأكيد مكانة الدولة على خارطة الثقافة .



واوضح المطيري ان من أهم نتائج الاستراتيجية التي تتطلع إليها هي الوصول إلى أحد التصنيفات الثلاثة الأوائل عربيا في أهم عشر مؤشرات ثقافية، تحقيق جوائز الثقافية لا تقل عن 50 جائزة سنويا على الصعيدين العربي والدولي ، ربط 50% من نسبة تمويل أنشطة القطاعات بالأداء ، تنويع تمويل موارد المجلس من مصادر غير حكومية ، أن تصبح المشاركة في الأنشطة الثقافية جزء من جودة حياة المواطن والمقيم بما لا يقل عن 100 دقيقة أسبوعيا وأن تكون القراءة ممارسة اجتماعية بما لا يقل عن مرة واحدة أسبوعيا.