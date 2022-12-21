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السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
الأربعاء
2022/12/21
المصدر : الأنباء
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- مجلس الأمة يثبت عدة توصيات في المحضر تتعلق بديوان المحاسبة دون التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب والرئيس أحمد السعدون يرفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023
- مبارك الطشة: ديوان المحاسبة مؤسسة نفتخر بها وبه كفاءات لكن لا يعني ذلك أن الجهاز معصوم من الخطأ وللأسف أصبح أكثر زوار الديوان من أصحاب الشركات
- ثامر السويط: تقارير ديوان المحاسبة الأخيرة تدل على ضعف الرقابة وخاصة ما يتعلق بالأموال المستثمرة والشركات تتجرأ على الأجهزة الرقابية
- فيصل الكندري: اذا كان هناك من يوجه لتغيير الملاحظات الصادرة من الديوان يجب أن يحاسب فلا يوجد جهاز في الدولة منزه والتقرير كان يجب أن تحاسب فيه الحكومة وليس الديوان
- خليل أبل: سبب ضعف ديوان المحاسبة هو الصراع والاختلاف في قيادة الديوان بين رئيس الديوان ونائبه وهذا حال كل مؤسسات الدولة ويجب تقويم الوضع والقياديون هم من يسربون المعلومات
- عادل الدمخي: الانتقاد لا يعني الإساءة ونحن نريد أن يقوى هذا الجهاز والمجلس داعم للديوان وأنا طلبت معلومات تم التحفظ عليها وتضخيم الأعداد عليه علامات استفهام
- عبدالعزيز الصقعبي: ما يحز بالخاطر شكاوى الموظفين في الديوان وخوفهم على وظائفهم ومستقبلهم جراء ما يسجلونه من ملاحظات وهذا يدل على وجود خلل ونؤكد أن الأمر ليس شخصياً
- مهند الساير: أشيد بدور ديوان المحاسبة وهو أهم جهاز رقابي في الدولة ونعتمد عليه في محاسبة الحكومة خصوصاً أننا نعيش في مراحل فساد لكن للأسف هذا الجهاز يشهد تراجعاً وشكاوى الموظفين خير دليل
- خالد العتيبي : انتقاد ديوان المحاسبة للأداء والعمل وليس للأشخاص فهناك إجراءات حصلت في الديوان أدت إلى ضعف الرقابة النيابية.. ولماذا تأخرت التقارير ولم يزود بها المجلس؟
- حمدان العازمي: نشكر العاملين بديوان المحاسبة والمطلوب المحافظة على هيبة الديوان ونعرف أن هناك ضعفاً بالرقابة وعدم اتخاذ إجراءات تجاه المخالفات وعدم الإحالة للمحاكمات التأديبية
- فيصل الشايع: هناك نظام محدد للديوان حول قضية الملاحظات يبدأ من القياديين ثم الفرق، وحذف الملاحظات لا يكون من قبل الإدارة العليا وما يطرح من شكاوى الموظفين حول الضغوط يحدده نظام الديوان
- حمد العبيد: ديوان المحاسبة هو العين الفاحصة والمجلس مع الديوان لكن لدينا شكاوى متكررة من الفرق بوجود ضغوط عليهم لتغيير الملاحظات مع وجود شواغر قيادية لمدة أربع سنوات.
- عالية الخالد: ديوان المحاسبة هو الجهة الوحيدة التي نص عليها الدستور واستمرار هذه الجهة يعني الاستقرار والعرض الذي حصل يوضح وجود خلل في الديوان
- عبدالله المضف : المجلس يعتمد على ديوان المحاسبة حتى في الاستجوابات وبعض الموظفين يشتكون من الضغط عليهم لإخفاء بعض المعلومات وهم شباب وطني يخافون على البلد
- حمد المطر : نشكر ديوان المحاسبة على هذا التقرير الرائع الذي يجب أن يكون مقياساً لتقييم الوزراء والوزارات بالكامل وهناك 3 مليارات ونصف المليار مديونيات على بعض الدول لم تحصل
- حسن جوهر: الجهات الحكومية لا تتحرك بها شعرة نتيجة تقارير ديوان المحاسبة ولذلك هناك ضرورة لتطبيق دليل الحوكمة وسوف تكون لدينا اجراءات أخرى في حال الاستمرار بهذا النهج
- رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع: بعض البيانات تحذف من التقارير تحسباً للأوضاع السياسية ووضع الكويت دولياً وعندما علمنا بموضوع الشركة الإسرائيلية خاطبنا الوزير مباشرة وبنك الائتمان ليس له علاقة بالموضوع والتقارير التي بها أسماء نسحبها من الموقع ونعدلها وننشرها بعد شهرين من توزيعها على الجهات المعنية
- صالح عاشور : يوجد دور رائع ومتميز لديوان المحاسبة ورئيسه.. والقصور الحكومي واضح من خلال ملاحظات الديوان التي تتعلق بالجوانب الإدارية والفنية
- أسامة الشاهين: استجواباتنا وعملنا يعتمد على تقارير ديوان المحاسبة ورغم الملاحظات هناك جهد مبذول مثل القسائم ومصروفات كورونا التي أطلعنا عليها الديوان
- أسامة الزيد: وصلنا لمرحلة أن الشعب فقَدَ الأمل في مواجهة الفساد حتى جاء الخطاب الأميري التاريخي لتحقيق الإصلاحات المنشودة .. وهناك ترد في أداء ديوان المحاسبة
- حمد المدلج: هل بالفعل كان ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس الأمة؟.. ولديّ تحفظ على إبرام عقد مع شركة إسرائيلية تطلع على معلومات الدول
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ومراجعة الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 / 2022
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