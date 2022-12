يُعرض المسلسل الذي طال انتظاره والمستوحى من اللعبة الحائزة جوائز عالمية، حصريا على OSN+ وOSN Showcase

يبث المسلسل بالتزامن مع عرضه على شاشات HBO بالولايات المتحدة في 16 يناير 2023

أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن العرض الحصري الأول لمسلسل The Last of Us الذي طال انتظاره من شبكة HBO، على منصتها OSN+ في 16 يناير 2023، وذلك بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة، إضافة إلى بثه حصريا على OSN Showcase.



المسلسل أحداثه مقتبسة من لعبة الڤيديو The Last of Us التي نالت استحسان النقاد وحصلت على العديد من الجوائز عن قصتها المتميزة حول فترة 20 عاما بعد تدمير الحضارة الحديثة. تدور الأحداث حول استئجار الناجي المتمرس «جويل» لتهريب الفتاة «إيلي» ذات الـ14 عاما، من منطقة حجر صحي إجباري، في مهمة تبدأ محدودة وسرعان ما تتطور إلى رحلة وحشية مفجعة، حيث تضطر الشخصيتان إلى اجتياز الولايات المتحدة، والاعتماد على بعضهما البعض من أجل البقاء.



المسلسل من تأليف وإنتاج كريج مازين ونيل دروكمان، ويقوم بدور البطولة كل من بيدرو باسكال في دور «جويل»، وبيلا رامزي في دور «إيلي»، وجابرييل لونا في دور «تومي»، وآنا تورف في دور «تيس»، ونيكو باركر في دور «سارة»، ابنة جويل صاحبة الـ14 ربيعا من عمرها.



يقوم كل من موراي بارتليت ونيك أوفرمان بدور شخصيتي فرانك وبيل، وهما من الناجين بعد الوباء ويقيمان بمفردهما في بلدتهما المعزولة، بالإضافة إلى ميلاني لينسكي في دور كاثلين، وستورم ريد في دور»رايلي«، وميرل داندريدج في دور مارلين، مع جيفري بيرس في دور بيري ، ولامار جونسون في دورهنري.



ويضم فريق العمل أيضا كلا من كيفون وودارد في دور سام ، وجراهام جرين في دور مارلون ، وإلين مايلز في دور فلورنسا، فضلا عن النجمين آشلي جونسون وتروي بيكر.