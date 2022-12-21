قال نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، ان التحول الرقمي والرقمنة أصبحت من ضروريات الحياة للحصول على المعلومات في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة لتوفير وتقليل الوقت المهدر في الدورة المستندية.

واضاف المضف في كلمه له خلال ملتقى التحول الرقمي لبنك الائتمان الذي عقد اليوم الاربعاء، ان الرقمنة لا يستغني عنها أي مجتمع متحضر حيث أن سرعة المتغيرات المحيطة تستوجب التماشي والانتقال ببيئة الأعمال من الوضع التقليدي القائم حاليا إلى نمط مغاير تماما.

واوضح ان الميكنة والتحول الرقمي هما السبيل إلى إنجاز المزيد من الأعمال بأقل قدر من الجهد والمال وتحقيق أفضل النتائج، مبينا انه مضت سنوات والمجتمع الكويتي يتحول تدريجيا ويمضي بخطى ثابتة نحو التحول التكنولوجي والرقمي في شتى مجالات الحياة لا سيما في المجال المالي.

وبين ان بنك الائتمان الكويتي الذي يعد واحدا من أهم المؤسسات المالية في الكويت ليس بمنأى عن الأحداث العالمية والتطور والثورة الرقمية وتحوله إلى النظام الرقمي خير دليل على ذلك.

واشار الى أهمية الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة المستندات خصوصا في القطاع المالي والمصرفي موضحا انه بتحول بنك الائتمان من النمط التقليدي إلى عالم الرقمنة فان ذلك يعد إنجازا كبيرا.

من جانبها قالت المتحدث الرسمي لبنك الائتمان حباري الخشتي أن تنظيم هذا الملتقى في إطار استعراض وتوثيق قصة "الائتمان" في التحول الرقمي مبينة ان البنك انفرد بالصدارة ما بين الجهات الحكومية لتقديم خدماته للمواطنين بسهولة ويسر من خلال هذه القناة الإلكترونية الحديثة والتي تكون متاحة على مدار الساعة.

واوضحت ان التحول الرقمي الذي يشهده البنك يعد أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية البنك لتحقيق رضا العملاء واكتساب ثقتهم حيث تم تقليص واختصار الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين مشيرة الى ان أي خدمة لا تستغرق إلا دقائق معدودة بدون زيارة أي من فروع البنك و بدون أي مستندات تقدم من قبل المواطن.

واضافت الخشتي ان عملية التحويل الرقمي بدأت منذ عام 2013 من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لمركز نظم المعلومات في البنك تمهيدا لميكنة الخدمات وفي العام 2014 بدأ البنك مسيرة الربط الالكتروني مع جهات الدولة ذات الصلة بعمل البنك تمهيدا لحصول المواطن على خدمته دون عناء مراجعة أي من جهات الدولة.

وكرم البنك في ختام الملتقى العديد من رؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وموظفي البنك الذين ساهموا في نجاح التحول الرقمي للبنك وتقليص الدورة المستندية