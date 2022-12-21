عبدالعزيز الفضلي

قدم وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد استقالته لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ليعلن بذلك ترجله عن صهوة الجواد بعد عطاء استمر لسنوات طويلة خدم فيها المنظومة التربوية والتعليمية وكان فيها مثالاً للتضحية والعمل المخلص لبلده .



وكشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ «الانباء» ان المقصيد حدد موعد بدء استقالته في 26 من شهر يناير المقبل، مشيدة في الوقت نفسه بمسيرته الحافلة بالعطاء في مختلف الميادين الوظيفية والتربوية والتي ترك فيها بصمة واضحة في جامعة الكويت عندما شغل منصب مدير العلاقات العامة منتقلا الى وزارة التربية وكيلا مساعدا للتنمية التربوية والأنشطة والذي أثرى من خلالها الميدان التربوي عبر الأنشطة والبرامج المتنوعة إضافة الى تكليفه وكيلاً للوزارة في أصعب الظروف اثناء فترة جائحة كورونا والتي نجح في ايصالها إلى بر الأمان .