أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك خلال الفترة 2 - 17 سبتمبر 2023م، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي في قدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات.

وأشار الفيصل إلى أن هذه الاستضافة، تتوافق مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030؛ بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية، مشيرا إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه العام 1895، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد في باريس، حيث إن عدم المشاركة فيها تعني عدم الوجود نهائياً في الأولمبياد المقبل.