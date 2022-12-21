أكد نجوم عرب أهمية الدراما في تقريب اللغة العربية من الأجيال الجديدة وربطهم بها، مشيرين إلى أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات من أجل وضع خطة مشتركة لإنتاج أعمال درامية كبرى باللغة العربية تستهدف أبناء الوطن العربي لأن المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "اللغة والهوية والدراما العربية" عُقدت ضمن أعمال اليوم الأول من قمّة اللغة العربية بأبوظبي، و استضافت الفنانين السوري جمال سليمان، والإماراتيين سميرة أحمد، وأحمد الجسمي.

وتطرق جمال سليمان إلى ضرورة التخلي عن الطرق التقليدية القديمة في تعليم الأجيال الجديدة اللغة العربية، داعياً إلى تبنّي أحدث الطرق التي تقربهم منها، وإنتاج أعمال درامية تعرفهم بتاريخهم وشعرائهم وكبار علمائهم، لافتاً إلى أن عرض المسرحية الغنائية التي سردت تاريخ المتنبي في العاصمة اللبنانية بيروت شهدت إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس.

ودعا سليمان المؤسسات المعنية إلى جعل الدراما مادة أساسية ضمن المناهج الدراسية لأثرها التعليمي، ودورها في تعزيز ثقة الأجيال الجديدة بأنفسهم، وتكريس روح العمل الجماعي في داخلهم.

من جهتها تحدّثت الفنانة الإماراتية سميرة أحمد عن تجربتها مع العمل بالعربية الفصحى وكيف أنها نشأت وتربت عليها، مؤكدة أهمية أن يتم غرس اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة من الصغر وعدم إهمال هذا الأم.

ودعت سميرة أحمد إلى الاهتمام بالمسرح المدرسي وتقديم أعمال باللغة العربية وعدم الحكم على الجيل باعتباره لا يحبّ اللغة العربية.

بدوره دعا رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، الفنان الإماراتي أحمد الجسمي إلى ضرورة إنتاج أعمال درامية ضخمة مشتركة تخاطب الوطن العربي وتتناول مشاكله، شريطة انتقاء النصوص، ومختلف التفاصيل بدقة ومصداقية تسهم في تسويقه وزيادة انتشاره.

وقال الجسمي:"هناك من يقول أن الجمهور بحاجة إلى الكوميديا والترفيه ولا ننكر أهمية هذا النوع من الفنّ، في الوقت ذاته ليس من الصحيح أن الفصحى لغة عبوس وتجهّم، فهي وعاء يمكن من خلالها تقديم الأعمال المهمّة، ومناقشة المواضيع بآفاق أوسع".

ولفت الجسمي إلى أن المنصات الرقمية تملك تأثيراً كبيراً على الأجيال الجديدة لهذا يجب على المؤسسات والأفراد والأسر اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعزز من ربط الأجيال الجديدة بلغتهم الأم.