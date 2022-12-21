أفاد البنك المركزي العُماني بأن إجمالي قيمة الأذون المخصصة لإصدار من أذون الخزانة الحكومية بلغ 12 مليون ريال عُماني، ولمدة استحقاق 28 يومًا ابتداءً من الأربعاء وحتى 18 كانون الثاني / يناير المقبل.

وقال البنك المركزي العُماني ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية إن متوسط السعر المقبول بلغ 713ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 710ر99 ريال عُماني لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 73690ر3 %، ومتوسط العائد 74766ر3 %.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 % ، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 %.

ووفق البيان ، تعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وكانت وزارة المالية العُمانية كشفت ، عن أن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023م قُدِّرت بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10 % عن الميزانية المعتمدة لعام 2022م، نتيجة توقع ارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 175ر1 مليون برميل يوميًّا بمتوسط سعر 55 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإنفاق العام قُدر بنحو 12 مليارًا و950 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 7 % عن الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2022م.