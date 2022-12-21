حققت أغنية المطربة نانسي عجرم "يا عيد" التي طرحتها على قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب) والمنصات الرقمية، تفاعلا من المتابعين وحصدت قرابة نصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها.

وتعد أغنية "يا عيد" أحدث أعمال نانسي عجرم الغنائية، والتي طرحتها الاثنين - على المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني.

"يا عيد" هي أغنية احتفالية بأجواء عيد الميلاد، وظهرت عائلة نانسي عجرم في فيديو كليب الأغنية، وأطلت فيها وهي تغني مع فرقة موسيقية، ثم يظهر كيف يحتفل كل شخص بالعيد من ارتداء ملابس بألوان مبهجة واجتماع العائلة، ليظهر معها في لقطات أسرتها، زوجها وبناتها.

وطالبت نانسي، في نهاية فيديو الأغنية جمهورها بمشاركتها بصور من احتفالاتهم بالعيد عبر هاشتاج "نانسي يا عيد" لتختار أفضل 3 منها وتتصور معهم الصورة الرسمية للكريسماس.

وكانت نانسي عجرم أصدرت أغنية "على شانك" في شهر أكتوبر الماضي على المنصات الرقمية، وهي كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وحققت ملايين المشاهدات.