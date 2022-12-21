وافقت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز على أن تكون الرئيس الشرفي لمهرجان السينما العربية الذي يقام في مدينة شرم الشيخ ويجرى الآن الاستعداد لإطلاق دورته الأولى.

وكانت الفنانة القديرة قد استقبلت وفدا من المهرجان ضم رئيس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ومديرته الدكتورة ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، ومديره التنفيذي المخرج والمونتير سامي محمد علي، وفق بيان للمهرجان.

وخلال اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين استمعت الفنانة "لبنى عبد العزيز" لتفاصيل المهرجان، وأبدت حماسا كبيرا لفكرته كمشروع ثقافي متكامل قائم على مدار العام وليس أيام انعقاده فقط، كما قدمت "لبنى" عددا من الاقتراحات المعتبرة التي قررت إدارة المهرجان الاستفادة منها في فعاليات دورته المقبلة.

ونشر الكاتب الصحفي أيمن الحكيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين مع الفنانة القديرة، بحضور مديرة المهرجان د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والمدير التنفيذي للمهرجان، المونتير والمخرج سامي محمد علي، وعلق عليهما قائلا (تفضلت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز بالموافقة على أن تكون الرئيس الشرفي للدورة الأولى لمهرجان السينما العربية الذي يقام بمدينة شرم الشيخ ..استضافت الفنانة القديرة ببيتها العامر وفدا من المهرجان ضم رئيس المهرجان أيمن الحكيم ومدير المهرجان د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما والمونتير والمخرج سامي محمد علي المدير التنفيذي، في ضيافة لبنى عبد العزيز قضينا سهرة فوق الممتعة مليئة بالحكايات والأفكار والاقتراحات التي تؤكد أن النجومية ليست من فراغ.. شكرا لبطلة "أنا حرة" و"الوسادة الخالية" و"آه من حواء" و" وإسلاماه" و"غرام الأسياد").

يذكر أن إدارة المهرجان ستعلن قريبا عن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعلن من خلاله كافة تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية، والذي سيكون مقره مدينة شرم الشيخ، و تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي سمير فرج، وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية ، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرا للمهرجان، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين مديرًا فنيًا، والمخرج سامي محمد علي مديرًا إداريا.