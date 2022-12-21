توصلت دراسة أجريت فى كلية الطب جامعة "مين" الأمريكية ، إلى أن استهلاك الزبادي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن الذين لديهم مستويات مرتفعة.

وفحص الباحثون العلاقة بين استهلاك الزبادي وضغط الدم بين كبار السن الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع أو لا يعانون منه، وحللوا بيانات مقطعية لـ 915 بالغًا (متوسط العمر 62.1 عامًا)، وكشف الفريق عن انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي بين أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون الزبادي.

كانت الدراسة أول من يسأل عما إذا كان الزبادي يقلل من ضغط الدم للأشخاص الذين يظهرون مستويات ضغط دم طبيعية لم يكن هناك تحسن مرتبط بتناول الزبادي لدى الأفراد ذوي ضغط الدم الطبيعي.

وأشارت الأبحاث الطبية السابقة إلى وجود صلة إيجابية بين حمية البحر الأبيض المتوسط والوظيفة الإدراكية الأفضل وبين منتجات الألبان الأخرى وخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لا يعانون من تاريخ من السكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وفي سياق قريب، أفادت دراسة طبية حديثة أجريت فى كلية الطب بجامعة "بوسطن"، بأن ارتفاع ضغط الدم قد يضاعف من خطر إصابة البالغين بالصرع.

أجريت الدراسة على ما يقارب ألفين و986 من البالغين في الولايات المتحدة بمتوسط عمر 58 عامًا، تم تحديد 55 حالة صرع جديدة خلال متابعة متوسطها 19 عامًا.

وكشف الفريق البحثى أن ضغط الدم المرتفع الذي يُعرَّف على أنه وجود ارتفاع في ضغط الدم أو استخدام الأدوية الخافضة للضغط مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصرع بمقدار الضعف تقريبًا، عقب استبعاد المشاركين الذين يعانون من ضغط دم طبيعي على الأدوية الخافضة للضغط، وأن ارتفاع ضغط الدم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصرع بمقدار 2.44 مرة.