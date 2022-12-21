بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، مع المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الدكتور جمال بن حويرب، تعزيز التعاون بين المنظمة والمؤسسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذك في لقاء، بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالمنظمة والوفد المرافق للدكتور بن حويرب.

وأكد الجانبان حرصهما على تطوير التعاون بين المنظمة والمؤسسة، والذي بدأ بالفعل قبل توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين، في عدد من المجالات، في مقدمتها تقرير استشراف مستقبل المعرفة، الذي تصدره مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا، الذي يتضمن توصيات لصانعي السياسات لدعم البلدان في تطوير قدرات التعاون والابتكار.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مشاركة الدول الأعضاء في الإيسيسكو في هذا التقرير، حيث لا تدخل في تصنيفه سوى 37 دولة منها، وتم التنويه إلى أهمية مشاركة الدول في مثل هذه المؤشرات لتقييم وتشخيص التحديات التي تواجهها، كخطوة أولى للتغلب عليها، وكذلك أهمية دقة المعلومات وأن تكون محدثة بآخر الأرقام والإحصاءات.

كما ناقش الجانبان مقترحات للتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مجال اللغة العربية، وتعزيز حضورها العالمي، خصوصا في دول العالم الإسلامي، من خلال البحث عن المشترك بين اللغات المحلية لهذه الدول واللغة العربية، وتصميم برنامج عمل مشترك يعتمد على التقنيات ووسائل التواصل الحديثة، للوصول إلى فئة الشباب بشكل خاص، وكذلك في برنامج المؤسسة لتدريب الكتاب، من خلال تعميمه على دول العالم الإسلامي.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء لوضع خطط تنفيذية للتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.