بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير دورها في مسلسل " بابا المجال"، الذى تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وتدورأحداث المسلسل في إطار إجتماعي شعبي، حول رجل أعمال يبدأ حياته من الصفر ويواجه تحديات كثيرة حتى يصبح تاجرًا كبيرًا لقطع الغيار، وحسب المثل الدارج يصبح بابا المجال، تأكيدًا على مهاراته وتفوقه في عمله.

"بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمه الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعه من النجوم أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسى ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وعصام .

وكان أخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذي عرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا، المسلسل بطولة كل سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هاني كمال.